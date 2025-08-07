Путешествия
05:31, 7 августа 2025Путешествия

Россиянка сравнила отношение к алкоголю в Латинской Америке и у себя на родине

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Латинской Америке и узнала истинное отношение местных жителей к алкоголю. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Девушка отметила, что Гватемала — бедная страна, в которой люди живут в деревянных домах и тоже пьют спиртные напитки. Однако алкоголь там не является частью культуры. «Мы много общаемся с местными, и никто не рассказывал, что папа или дед спился. Да, есть исключения, но это редкость. Здесь на алкаша смотрят как на больного, а не как на норму», — отметила тревел-блогерша.

Девушка предположила, что в России алкоголь — не зло, а способ жизни. «Мне не стыдно сказать, но я хоронила людей, которые были еще живы. Они сидели передо мной с синими лицами и пустыми глазами, и я знала — их уже нет. От них осталось только тело, и привычка пить, потому что ничего больше не радует», — поделилась Ершова.

Она сделала вывод, что образ жизни и отношение к спиртному в латиноамериканской стране лучше, чем на родине. «Здесь, в бедной стране, где курицы бегают по улицам, а в домах нет дверей — люди выбирают жить, а не бухать. Не умирать, а жить с шумной семьей, чтобы было много детей. Хочу, чтобы и у нас так было. Чтобы мальчики не росли с мыслью, что нормальный мужик — это пьяный мужик», — подчеркнула туристка.

Ранее путешественница Марина Ершова побывала в Гватемале и раскрыла траты на поездку. Автор публикации отметила, что за десятидневное проживание в этой стране Центральной Америки туристам придется отдать примерно 400-500 долларов (от 31 до 39 тысяч рублей) на двоих.

