Российский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на регион

Шапша: Обломки уничтоженного над Калужской областью дрона повредили частный дом

Обломки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшего Калужскую область, упали на территорию частного домовладения в Ферзиковском районе и повредили фасад здания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

По словам губернатора, никто при этом не пострадал. На месте падения беспилотников работают оперативные группы.

Накануне ночью силы противовоздушной обороны сбили 13 дронов над Калужской областью. Три украинских беспилотника были сбиты в Жуковском районе, по два в Сухиничском и Кировском районах, а также по одному в Мещовском, Куйбышевском, Юхновском, Мосальском, Боровском и Дзержинском районах.

