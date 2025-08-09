Стало известно о хищении у Минобороны десятка квартир для военных

Полиция расследует хищение у Минобороны 12 квартир для военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Уточняется, что речь идет о квартирах в районе Новогиреево в Москве.

«У этих квартир сложная судьба - это уже вторая попытка похитить их у министерства. За первую в 2017 году был осужден бывший начальник центральной жилищной комиссии Минобороны Андрей Белоусов», — сообщает агентство.

Суд оставил вопрос о принадлежности квартир в ходе судебного разбирательства, этим и воспользовались злоумышленники. Они приобрели квартиры по поддельным документам, выдавая себя за военнослужащих. Этим самым они осуществили хищение федеральной собственности, уточняет агентство.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов сообщил, что министр обороны России Андрей Белоусов хочет добраться до корней коррупции. Так он предположил о новой фазе чисток, направленных на этот раз на подрядчиков, нарушающих сроки.

