21:01, 9 августа 2025Мир

Стало известно о попытке Европы включиться в мирный процесс по Украине

NYT: Европа старается убедить Трампа включить ее в мирный процесс
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Власти стран Европы пытаются убедить США в том, что решение по урегулированию конфликта на Украине не должны приниматься без них и без самого Киева. Об этом пишет издание The New York Times.

«Украина и ее союзники обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп и президент Владимир Путин заключат сделку без них, а затем навяжут ее Киеву», — пишет издание.

Отмечается, что европейские чиновники обеспокоены тем, что их могут отодвинуть на второй план на предстоящей встрече Путина и Трампа.

Ранее испанская газета El Mundo заявила, что Евросоюз обеспокоен встречей Путина и Трампа, которая должна состояться в ближайшее время. По данным издания, европейские страны в очередной раз не примут участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

