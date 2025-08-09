Сын Овечкина оформил покер в гала-матче

Сын хоккеиста Овечкина Сергей оформил покер в гала-матче на турнире Ovi Cup

Сын российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина Сергей оформил покер в гала-матче в рамках турнира Ovi Cup. Об этом сообщает «Чемпионат».

Встреча против команды Павла Дацюка завершилась победой команды Овечкина со счетом 11:7. Овечкин-старший забросил одну шайбу.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Кэпиталс». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. Его контракт с клубом истекает в 2026 году.