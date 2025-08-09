Мир
23:02, 9 августа 2025Мир

Трамп объявил о назначении Брюс на должность зампреда США при ООН

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвигает пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс на должность заместителя представителя США при ООН. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Я рад сообщить, что выдвигаю кандидатуру Тэмми Брюс — великой патриотки, телеведущей и автора бестселлеров — на должность заместителя представителя США при Организации Объединенных Наций в ранге посла», — подчеркнул глава Белого дома.

По словам Трампа, Брюс с начала его второго президентского срока «с честью занимала пост пресс-секретаря государственного департамента, где она проделала фантастическую работу».

Ранее Тэмми Брюс в соцсети написала, что США призвали Россию и Украину активнее работать над прекращением конфликта. При этом она подчеркнула, что использование экономической мощи Штатов может стать одним из инструментов давления для достижения прогресса в переговорах.

