В Госдепе США призвали Россию и Украину ускорить завершение конфликта

Госдеп США: РФ и Украина должны активизировать усилия для прекращения конфликта
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Фото: Murad Sezer / Reuters

США призвали Россию и Украину активнее работать над прекращением конфликта. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс в социальной сети X.

«Президент [США Дональд] Трамп продолжает работать над прекращением российско-украинского конфликта... Обе стороны должны активизировать усилия, чтобы полностью положить конец конфликту», — отметила политик.

При этом Брюс подчеркнула, что использование экономической мощи США может стать одним из инструментов давления для достижения прогресса в переговорах.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос о возможности введения новых антироссийских санкций, заявил, что сейчас ведутся серьезные переговоры о завершении конфликта на Украине.

    Все новости