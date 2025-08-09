Украина перестала искать уехавшего из России актера Панина

РИА: СБУ прекратила розыск уехавшего из России актера Алексея Панина

Служба безопасности Украины прекратила розыск актера Алексея Панина (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинских органов власти.

Уехавший из России артист был объявлен в розыск на территории Украины в 2015 году. Сообщалось, что в отношении него проводится досудебное расследование за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» страны.

Ранее Панин извинился перед зрителями за срыв спектакля в США. Он заявил, что запланированное мероприятие было сорвано по вине его коллеги, и попросил поклонников отметиться на сайте, если они ве же хотят увидеть постановку.

