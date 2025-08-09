Бывший СССР
09:17, 9 августа 2025Бывший СССР

Украинский расчет ударил по бригаде медиков в ДНР

Военный эксперт Кимаковский: ВСУ ударили по медикам в Константиновке
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Константиновке Донецкой народной республике (ДНР) минометчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по бригаде медиков. Об этом сообщил военный эксперт Игорь Кимаковский, его цитирует ТАСС.

ВСУ атаковали врачей, которые находились в районе частных домов у школы №27 во время оказания помощи гражданскому населению после очередной атаки. В результате несовместимые с жизнью травмы получила один медик, ранены оказались водитель и женщина, которая получила контузию при предыдущем обстреле.

Украинские военные вели атаку со стороны Дружковки. Она была прицельной, из-за чего мина попала в автомобиль медиков, подчеркнул Кимаковский. Врачи пытались оказать помощь пострадавшим и покинуть зону обстрела. Местные жители на месте происшествия впоследствии обнаружили мины НАТО.

Ранее ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в селе Скельки Запорожской области. Пострадала пациентка и водитель скорой.

