В Киеве подростки надели полицейскую форму и начали танцевать под русский рэп

В Киеве провели беседу с подростками в форме полиции за танцы под русский рэп

В Киеве подростки танцевали под русский рэп, надев полицейскую форму. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на Национальную полицию Украины.

«Ювенальные полицейские провели с несовершеннолетними профилактическую беседу, а на их родителей составили административные материалы», — сказано в публикации.

Отмечается, что так подростки праздновали день рождения друга.

Ранее двух украинок привлекли к ответственности за прослушивание песни на русском языке. Девушки включили песню «Матушка» из-за чего на них были составлены административные протоколы по факту мелкого хулиганства.