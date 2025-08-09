Путешествия
В Крыму закрыли туристические тропы из-за пожара

В Крыму закрыли туристические тропы на Ай-Петри из-за пожара в заповеднике
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму туристические тропы на горе Ай-Петри закрыли из-за пожара на открытой территории природного заповедника в Ялте. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), передает ТАСС.

Никто из туристов на тропах не пострадал, обращений и жалоб от них также не поступало, добавили в союзе.

Пожар в крымской Ялте начался 9 августа. Как сообщили в МЧС, огонь разгорелся в микрорайоне Васильевка — там огнем охвачена сухая растительность. Тушение осложняется труднодоступной местностью, а также жаркой и ветреной погодой.

Ранее в Ассоциации туроператоров России предупреждали, что в Симферополе, Ялте, Евпатории могут отключить интернет на несколько дней. Это связано с противодействием вражеским дронам. Чтобы оставаться на связи, местным жителям и туристам рекомендовали использовать Wi-Fi.

