В Подмосковье завершился седьмой детско-юношеский «Кубок Овечкина»

Более 6 тысяч зрителей посетили финал седьмого «Кубка Овечкина»

В Подмосковье завершился ежегодный детско-юношеский турнир «Кубок Овечкина». Соревнования проводились в рамках государственной программы «Спорт России». В этом году турнир собрал рекордное количество участников — в нем приняли участие 24 команды из 13 регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана.

Турнир прошел на площадках «Красногорск Арены» имени В.В. Петрова и «Арены Мытищи» имени В.И. Шалимова. Команды ведущих хоккейных школ и академий боролись за главный приз в течение недели.

Финальные игры состоялись в Мытищах и собрали более 6 тысяч зрителей. На церемонии открытия присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев, который вместе с Александром Овечкиным, Павлом Дацюком, а также младшим сыном Овечкина Ильей выполнил символическое вбрасывание.

«Очень рады видеть наших детей, поклонников хоккея, которых сегодня собрала дружная семья Александра Овечкина. Восемь лет назад Татьяна Николаевна, Анастасия и Александр дали старт очень доброму проекту», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что с момента основания турнира большое количество детей ежегодно получает возможность увидеть игру своих кумиров. Также Воробьев поблагодарил семьи участников, команду организаторов и выразил уверенность в значимости подобных мероприятий для развития детского спорта.

В этом году на лед вышли 24 команды, в том числе «Академия Петрова» (Красногорск), «Динамо-Минск», «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Ярославль), «Красная Машина Юниор» (Московская область), «Красные Крылья» (Екатеринбург), «Балашиха», «Трактор» (Челябинск), «Атлант» (Мытищи), «ЦСКА» (Москва), «Армия СКА» (Санкт-Петербург), «Барыс» (Астана), «Салават Юлаев» (Уфа), «Авангард» (Омск), «Ак Барс» (Казань), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Металлург» (Магнитогорск), «Амур» (Хабаровск), «Химик» (Воскресенск), «Витязь» (Подольск), «Сибирь» (Новосибирск), «Адмирал» (Владивосток) и «Северсталь» (Череповец).

В финале турнира встретились команды «ЦСКА» и «Ак Барс», а матч за третье место прошел между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом».

«Я был в Красногорске, разговаривал с командами. Всем очень нравится. Мы стараемся каждый год делать все лучше. Для нас всех это большое мероприятие», — сказал хоккеист Александр Овечкин.

Он подчеркнул, что турнир собирает множество звезд хоккея, что придает ему дополнительную значимость. Также он поблагодарил губернатора Московской области за поддержку и обратил внимание на интерес к хоккею среди местных жителей.

В рамках гала-матча на лед вышли команды Александра Овечкина и Павла Дацюка. В состав первой вошли Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Андрей Николишин, Евгений Плющенко, Роман Ротенберг, Кирилл Капризов, Вячеслав Фетисов, Матвей Мичков и другие. Также третий год подряд в команде отца сыграл шестилетний Сергей Овечкин.

Во второй команде выступили Евгений Малкин, Игорь Шестеркин, Александр Мостовой, Камил Гаджиев, Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Егор Замула, Александр Романов, Илья Ковальчук, Валерий Каменский, Михаил Сергачев и другие.

«Мы сегодня в Мытищах, во дворце, который носит имя великого спортсмена, вашего земляка Виктора Ивановича Шалимова. Здесь собрались по хорошему доброму делу пять поколений хоккеистов», — отметил хоккеист Вячеслав Фетисов.

Он подчеркнул значимость преемственности в развитии российского спорта, а также выразил признательность Александру Овечкину и его семье за вклад в развитие детского хоккея.

С начала проведения турнира участие в нем приняли порядка 70 команд, а общее количество игроков составило 1 тысячу 400 человек. Матчи посетили около 15 тысяч зрителей, а онлайн-трансляции собрали более 1,5 миллиона просмотров.

«Спасибо большое всем, что приехали на этот замечательный матч, на эту замечательную встречу», — сказала мама Александра Овечкина Татьяна Николаевна Овечкина.

Она поблагодарила всех организаторов и отдельно отметила губернатора Московской области за поддержку инициативы, положившей начало турниру восемь лет назад.

В рамках «Кубка Овечкина» также прошел четвертый по счету кибертурнир OVI CYBER CUP 2025 с призовым фондом 1 миллион рублей.