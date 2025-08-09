В США предрекли злость Трампа на Зеленского из-за отказа от уступок

Отказ президента Украины Владимира Зеленского отдать территории России может разозлить президента США Дональда Трампа. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

Сообщается, что резкий отказ со стороны Зеленского рискует разозлить Трампа, который сделал мирное соглашение между Украиной и Россией одной из своих главных внешнеполитических целей.

В тексте публикации также сказано, что позиция президента Украины отражает «широко распространенное в стране мнение о нежелании уступать территории ради завершения конфликта».

Утром, 9 августа Владимир Зеленский отверг любые территориальные уступки, параллельно заявив, что отступать от территорий никто не будет.