В Великобритании произошла утечка радиоактивных материалов

The Guardian: В Британии произошла утечка радиоактивных материалов

Радиоактивная вода утекла с объекта в Великобритании, где хранится запас ядерных боеголовок. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Согласно официальным данным, радиоактивная вода с базы, на которой хранятся ядерные бомбы в Великобритании, попала в море после того, как старые трубы неоднократно прорывались», — пишет издание.

Отмечается, что радиоактивный материал был сброшен в озеро близ Глазго из-за того, что королевские военно-морские силы не смогли обслужить сеть из 1500 водопроводных труб на базе.

Ранее власти Камчатского края опровергли сообщения об утечке радиоактивных материалов с подводной лодки «Александр Невский».