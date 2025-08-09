Экономика
17:57, 9 августа 2025Экономика

В Великобритании произошла утечка радиоактивных материалов

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Радиоактивная вода утекла с объекта в Великобритании, где хранится запас ядерных боеголовок. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Согласно официальным данным, радиоактивная вода с базы, на которой хранятся ядерные бомбы в Великобритании, попала в море после того, как старые трубы неоднократно прорывались», — пишет издание.

Отмечается, что радиоактивный материал был сброшен в озеро близ Глазго из-за того, что королевские военно-морские силы не смогли обслужить сеть из 1500 водопроводных труб на базе.

Ранее власти Камчатского края опровергли сообщения об утечке радиоактивных материалов с подводной лодки «Александр Невский».

