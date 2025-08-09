Мир
09:07, 9 августа 2025Мир

Во Франции начали расследование после угроз убийства в адрес Макрона

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото:Gonzalo Fuentes / Reuters

Правоохранительные органы Франции начали расследование в связи с угрозами убийства, которые были озвучены франкоговорящим раввином Давидом Даниэлем Коэном в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет издание Parisien.

Расследование начала французская прокуратура «по факту угроз убийством в адрес президента Республики». Его запустили по инициативе главы МВД страны Брюно Ретайо.

По данным газеты, раввин, предварительно, живет в Израиле. Он опубликовал на You Tube ролик, в котором заявил, что Макрону «следует подготовить себе гроб». Он также резко раскритиковал тот факт, что французский президент захотел признать Государство Палестина.

Макрон 24 июля заявил, что Париж официально признает независимое палестинское государство на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Он отметил, что сейчас крайне важно завершить войну в Газе и обеспечить необходимую поддержку гражданскому населению.

ЖЗЛ
