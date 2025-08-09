Военкор рассказал о взятии Яблоновки в ДНР

Военкор Коц: взятие Яблоновки расширяет зону контроля возле Константиновки

Взятие населенного пункта Яблоновка на территории Донецкой народной республики (ДНР) расширяет зону контроля возле Константиновки. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Группировка «Центр» расширяет зону контроля на подступах к Константиновке и постепенно отрезает город от «большой земли». По сути, у гарнизона осталась только одна логистическая артерия — трасса Н-20 на Дружковку», — написал военкор.

Он предположил, что находящийся в Константиновке гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет покидать населенный пункт по трассе Н-20 после того, как их положение станет безвыходным.

Ранее о взятии Яблоновки сообщило Министерство обороны России. Стало известно, что ВСУ потеряли более 405 военнослужащих, шесть бронированных машин, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.