17:38, 9 августа 2025

Задержание грабителей почтового отделения в Москве попало на видео

МВД показало задержание пяти человек, ограбивших почту на юге Москвы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание грабителей, которые проникли в почтовое отделение на юге Москвы и вынесли оттуда почти пять миллионов рублей, попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На ролике видно, как сотрудники полиции выходят из автомобиля и заходят в подъезд жилого дома. Далее им открывают зверь квартиры, и они проводят задержание злоумышленников.

По данным Волк, задержанным от 29 до 67 лет. Некоторые из них ранее были судимы по другим делам. Оперативники изъяли у них 142 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Двое неизвестных в масках зашли в почтовое отделение утром 8 августа. Угрожая пистолетом сотруднику, они похитили деньги в размере 4,8 миллиона рублей.

