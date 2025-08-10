10 августа в мире отмечают День льва и День видеоблогера. В Эквадоре на эту дату приходится День независимости. У православных христиан 10 числа — День Смоленской иконы Божией Матери. Подробнее о памятных датах, приметах и знаменитых именинниках 10 августа — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Всемирный день льва

Праздник был учрежден крупнейшим в мире аккредитованным заповедником, посвященным большим кошкам Big Cats Rescue. Главная цель — обратить внимание общественности на сокращение популяции львов.

По данным Оксфордского университета, дикие львы в Африке исчезли с 95 процентов своего исторического ареала обитания. В числе главных угроз для царя зверей — неконтролируемая охота и сокращение пригодных для жизни территорий.

Фото: Rudi De Meyer / Unsplash

День видеоблогера

Праздник учредили в 2018 году благодаря успеху фестиваля Summer in the City. Это крупное мероприятие для видеоблогеров впервые провели в Великобритании с целью объединить творческое сообщество. Подобные фестивали проводятся в разных уголках планеты: помимо концертов и развлекательных мероприятий, там организуют профессиональные встречи для обмена опытом и секретами успешного блога.

Какие еще праздники отмечают в мире 10 августа

День гиревого спорта;

День попутного ветра;

День огня в Латвии;

День независимости в Эквадоре.

Какой церковный праздник 10 августа

День Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрией» (Путеводительницей)

Согласно преданию, эту икону написал евангелист Лука еще при жизни Девы Марии. Также есть предположение, что образ был создан по просьбе антиохийского правителя. Со временем святыню перенесли из Антиохии в Иерусалим, а оттуда в Константинополь.

В 1046 году греческий император Константин Мономах благословил этой иконой свою дочь Анну на брак с сыном Ярослава Мудрого. Позже святыня по наследству перешла к внуку прославленного князя — Владимиру Мономаху, который перенес икону в Смоленскую соборную церковь.

Чудотворный образ был настолько почитаем, что с течением времени появилось множество списков. Например, считается, что копия 1602 года восприняла благодатную силу святыни — в день Бородинской битвы этот образ обносили вокруг Китай-города и кремлевских стен, а затем отправляли к раненым в госпитали. Христиане верят, что молитвы перед этой и другими чудотворными иконами Богородицы помогли приблизить победу над Наполеоном.

День памяти святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена

Святые апостолы от 70 Прохор, Никанор, Тимон и Пармен считаются первыми диаконами христианской Церкви, избранными на служение 12 учениками Христа. Их вспоминают в один день, хотя святые закончили земной путь в разное время в разных местах.

В начале пути святой Прохор сопровождал апостола Петра, а после Успения Богородицы помогал в трудах Иоанну Богослову. Именно Прохор записал Откровение Божие о конечной судьбе мира, явленное Иоанну. Позже он проповедовал среди язычников в Антиохии, где и принял мученичество. Тимон же пострадал от иудеев и язычников, будучи епископом в Аравии, Никанор также принял мученичество от неверующих, а Пармен проповедовал в Македонии и завершил земной путь после тяжелой болезни.

Какие еще церковные праздники отмечают 10 августа

День памяти святителя Питирима, епископа Тамбовского;

День памяти святых Тамбовской митрополии;

День памяти мученика Иулиана Далматского;

День памяти мученика Евстафия Анкирского;

День памяти мученика Акакия Апамейского;

День памяти преподобного Павла Ксиропотамского.

Приметы на 10 августа

Нельзя ходить за грибами в плохом настроении — вернешься с пустой корзиной;

Брак, заключенный в этот день, обречен на измены;

Обсуждать с друзьями и коллегами свои доходы — к бедности;

Иней 10 августа предвещает раннюю и суровую зиму;

Звезды ярко мерцают, а на утреннем небе тучи — к грозе.

Кто родился 10 августа

Фото: Fred Prouser / Reuters

Антонио Бандерас — испанский актер и кинорежиссер, прославившийся благодаря картинам «Маска Зорро», «Отчаянный» и «Дети шпионов». Кроме того, актер снимался в фильмах: «Интервью с вампиром», «Кожа, в которой я живу», «Держи ритм и других». Также он озвучил Кота в сапогах в серии мультфильмов о Шреке.

Вениамин Смехов — советский и российский актер, режиссер, сценарист, и телеведущий. Широкую известность получил после выхода музыкально-приключенческого фильма Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера», в котором сыграл одну из ключевых ролей — королевского мушкетера Атоса. В настоящее время артист продолжает творческую карьеру.

Кто еще родился 10 августа