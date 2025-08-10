Россия
05:36, 10 августа 2025

Автомобилистов предупредили об увеличении штрафов в 10 раз

Депутат Колунов: Штрафы за шумные авто в России могут вырасти в десять раз
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Административные штрафы за шумные автомобили и мотоциклы могут вырасти в десять раз — с 500 до 5 тысяч рублей. Законопроект об этом дорабатывается ко второму чтению, о чем сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.

Парламентарии приняли данный законопроект в первом чтении еще в 2023 году. Как уточняется, инициатива предполагает, что российские регионы будут наделены правом вводить штрафы за нарушение покоя в ночное время для водителей автомобилей и мотоциклов.

Проект закона предусматривает возможность задержания автомобиля с демонтированными или модифицированными глушителями. Фиксацию нарушений хотят производить с помощью шумомеров, совмещенных с фото- или видеокамерами. По словам Колунова, если документ примут, субъекты будут уполномочены самостоятельно увеличивать штрафы за нарушение режима тишины в ночное время, но не более 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в России питбайкам захотели запретить выезжать на дороги общего пользования. Кроме того, мера коснется эндуро, кроссовых мотоциклов и иной аналогичной техники.

