40 лет назад на Дальнем Востоке взорвалась атомная подлодка К-431. Кто в этом виноват и что спасло мир от еще большей катастрофы?

Физик Ожаровский: Взрыв на подлодке К-431 40 лет назад мог быть еще мощнее

10 августа 1985 года, ровно 40 лет назад, между Владивостоком и Находкой в Приморском крае произошла одна из самых крупных радиационных аварий в мировой истории. Во время работ по перегрузке ядерного топлива на атомной подводной лодке К-431 в бухте Чажма началась неуправляемая цепная реакция, и реактор взорвался. 12-тонная крышка взлетела на высоту двух километров, радиоактивные обломки рассыпались по бухте, а тушить пожар стали неправильно, из-за чего в акваторию Японского моря попали тонны зараженной воды. Жертвами стали десять моряков, еще около 300 получили сильное облучение. Как рассказал «Ленте.ру» инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский, служившие на морской базе в Чажме люди не были подготовлены к ликвидации радиационной аварии, а после катастрофы продолжался лов рыбы, которую никто не проверял на радиоактивность.

Почему взорвалась подлодка К-431

Атомная подводная лодка (АПЛ) К-431 пришла на судоремонтный завод №30 в бухте Чажма для замены отработанного ядерного топлива. Перегрузкой занимался личный состав береговой технической базы. Работы должны были занять несколько дней. 9 августа 1985 года на атомоходе успешно заменили активную зону одного из реакторов.

При перегрузке второго (кормового) реактора произошло ЧП. Он потек, не выдержав гидравлических испытаний. Это случилось из-за постороннего предмета, попавшего на уплотнительное медное кольцо. Теперь требовалось внести коррективы в технологический процесс, что заняло бы дополнительное время. В нарушение инструкции офицеры перегрузочной команды не доложили о случившемся. Они решили вернуться на подлодку на следующий день и устранить неполадки втихую, чтобы об этом никто не узнал.

Атомная подводная лодка Кадр: Вася Ветров / YouTube

Однако в бухту на высокой скорости зашел катер-торпедолов, который поднял высокую волну. В результате плавучая мастерская с краном качнулась, крышка реактора поднялась вверх со всей системой поглотителей, и реактор вышел на пусковой уровень.

Инженер-физик Ожаровский объяснил «Ленте.ру», что после этого произошел «ограниченный ядерный взрыв».

У реактора повысилась мощность, потому что [перегрузчики] вместе с крышкой вынули компенсирующие решетки, он перешел в надкритическое состояние, резкое выделение энергии привело к нагреву и закипанию воды. А вода — теплоноситель и замедлитель. После того как она испарилась, ядерная реакция остановилась. В какой-то степени эта конструкция ограничила последствия аварии Андрей Ожаровский инженер-физик

По словам эксперта, выделение энергии было очень коротким. При этом последствия могли быть гораздо более серьезными, если бы волна качнула плавучую мастерскую немного раньше.

В какой-то степени повезло, что [взрыв] произошел на заключительном этапе перегрузки топлива, а не на начальном. Ядерное топливо — это, по сути, природный уран. А топливо, которое работает в конце цикла реактора, содержит все известные по Чернобылю «изотопы-убийцы» — йод, цезий, стронций и так далее. То есть сам по себе выброс по масштабу был значительно меньший, чем если бы моряки напортачили на начальном этапе данной операции Андрей Ожаровский инженер-физик

Специалист также подчеркивает, что базы расположения АПЛ должны быть готовы к радиационным авариям, но в Чажме люди не были подготовлены.

«Дальше события развивались по худшему сценарию: неподготовленные люди занялись ликвидацией пожара, — говорит инженер-физик. — При этом использовались не все положенные средства индивидуальной защиты. Говорили, что грязь растащили по военному поселку. По инструкции должен быть пункт дозиметрического контроля, где людей отмывают и проверяют. Радиоактивные вещества в первую очередь прилипают к одежде, обуви, коже, волосам».

Бухта Чажма Фото: Вадим Юшкевич / Wikipedia

Одним из основных загрязнителей стал кобальт-60

Причиной катастрофы признали небрежные действия персонала, пренебрегшего правилами ядерной безопасности. В результате акватория и побережье подверглись радиационному заражению. Все ядерное топливо, не сгоревшее в момент цепной реакции, было выброшено в воздух в виде высокорадиоактивных частиц. Дымовой шлейф с аэрозолями радионуклидов протяженностью до 30 километров и шириной в 5,5 километра шел с юго-востока на северо-запад. Помимо кораблей, стоявших в бухте Чажма, он накрыл близлежащие поселки.

Радиоактивный след лег поперек полуострова и ушел в акваторию. Важная вещь: в самих конструкциях реактора накопилось огромное количество кобальта-60. Это продукт активации. Видимо, это вещество стало одним из основных загрязнителей. Говорят, что в первые часы и дни после аварии были совершенно катастрофические мощности и дозы. Проводил ли кто-то исследования роста концентрации кобальта в морепродуктах, которые там добываются, я не знаю Андрей Ожаровский инженер-физик

После аварии на АЭС «Фукусима» к этому подходят серьезно, и есть целая система наблюдений. Но 40 лет назад, поскольку события засекретили, подход был более легкомысленным.

Как отмечает эксперт, если в случае с «Фукусимой» известно, что в результате аварии появилась загрязненная сайра, то по Чажме таких данных нет — по причине отсутствия замеров.

Катастрофа доказала опасность небольших реакторов на подлодках

С ликвидаторов последствий ЧП взяли подписку о неразглашении. Впрочем, по мнению Ожаровского, огласка катастрофы все равно не смогла бы предотвратить другие случаи такого рода — а до аварии в Чернобыле оставалось всего восемь месяцев.

«Если бы авария на К-431 не была покрыта тайной и результаты работы комиссии опубликовали бы для всеобщего ознакомления, на Чернобыльской АЭС ничего бы не поменялось, — уверен инженер-физик. — Это риторический прием: атомщики сказали бы, что там действовали неумехи, которые все нарушили, а у нас, мол, все хорошо».

Моряки подводной лодки во время несения вахты Фото: Шутов Г. / Фотохроника ТАСС

Инженер-физик обращает внимание, что процедура перегрузки ядерного топлива крайне опасна. При этом подобные операции регулярно проводятся и в наше время.

«Авария в Чажме доказала опасность маленьких судовых реакторов и показала опасность процедуры перегрузки ядерного топлива, — заключает Ожаровский. — Уроки этой аварии актуальны до сих пор».

Для изоляции загрязненных слоев грунта с побережья бухты Чажма, оборудования, элементов конструкций и строений был построен могильник. Урны с прахом моряков из-за высокой радиоактивности захоронили на большой глубине под бетонной плитой.

В начале 1990-х участники ликвидации уходили один за другим. Выжившие приобрели онкологические заболевания, расстройства нервной системы, стали инвалидами.