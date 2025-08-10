40 лет назад на Дальнем Востоке взорвалась атомная подлодка К-431. Кто в этом виноват и что спасло мир от еще большей катастрофы?

10 августа 1985 года, ровно 40 лет назад, между Владивостоком и Находкой в Приморском крае произошла одна из самых крупных радиационных аварий в мировой истории. Во время работ по перегрузке ядерного топлива на атомной подводной лодке К-431 в бухте Чажма началась неуправляемая цепная реакция, и реактор взорвался. 12-тонная крышка взлетела на высоту двух километров, радиоактивные обломки рассыпались по бухте, а тушить пожар стали неправильно, из-за чего в акваторию Японского моря попали тонны зараженной воды. Жертвами стали десять моряков, еще около 300 получили сильное облучение. Как рассказал «Ленте.ру» инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский, служившие на морской базе в Чажме люди не были подготовлены к ликвидации радиационной аварии, а после катастрофы продолжался лов рыбы, которую никто не проверял на радиоактивность.
Почему взорвалась подлодка К-431
Атомная подводная лодка (АПЛ) К-431 пришла на судоремонтный завод №30 в бухте Чажма для замены отработанного ядерного топлива. Перегрузкой занимался личный состав береговой технической базы. Работы должны были занять несколько дней. 9 августа 1985 года на атомоходе успешно заменили активную зону одного из реакторов.
При перегрузке второго (кормового) реактора произошло ЧП. Он потек, не выдержав гидравлических испытаний. Это случилось из-за постороннего предмета, попавшего на уплотнительное медное кольцо. Теперь требовалось внести коррективы в технологический процесс, что заняло бы дополнительное время. В нарушение инструкции офицеры перегрузочной команды не доложили о случившемся. Они решили вернуться на подлодку на следующий день и устранить неполадки втихую, чтобы об этом никто не узнал.
Однако в бухту на высокой скорости зашел катер-торпедолов, который поднял высокую волну. В результате плавучая мастерская с краном качнулась, крышка реактора поднялась вверх со всей системой поглотителей, и реактор вышел на пусковой уровень.
Инженер-физик Ожаровский объяснил «Ленте.ру», что после этого произошел «ограниченный ядерный взрыв».
У реактора повысилась мощность, потому что [перегрузчики] вместе с крышкой вынули компенсирующие решетки, он перешел в надкритическое состояние, резкое выделение энергии привело к нагреву и закипанию воды. А вода — теплоноситель и замедлитель. После того как она испарилась, ядерная реакция остановилась. В какой-то степени эта конструкция ограничила последствия аварии
По словам эксперта, выделение энергии было очень коротким. При этом последствия могли быть гораздо более серьезными, если бы волна качнула плавучую мастерскую немного раньше.
В какой-то степени повезло, что [взрыв] произошел на заключительном этапе перегрузки топлива, а не на начальном. Ядерное топливо — это, по сути, природный уран. А топливо, которое работает в конце цикла реактора, содержит все известные по Чернобылю «изотопы-убийцы» — йод, цезий, стронций и так далее. То есть сам по себе выброс по масштабу был значительно меньший, чем если бы моряки напортачили на начальном этапе данной операции
Специалист также подчеркивает, что базы расположения АПЛ должны быть готовы к радиационным авариям, но в Чажме люди не были подготовлены.
«Дальше события развивались по худшему сценарию: неподготовленные люди занялись ликвидацией пожара, — говорит инженер-физик. — При этом использовались не все положенные средства индивидуальной защиты. Говорили, что грязь растащили по военному поселку. По инструкции должен быть пункт дозиметрического контроля, где людей отмывают и проверяют. Радиоактивные вещества в первую очередь прилипают к одежде, обуви, коже, волосам».
Одним из основных загрязнителей стал кобальт-60
Причиной катастрофы признали небрежные действия персонала, пренебрегшего правилами ядерной безопасности. В результате акватория и побережье подверглись радиационному заражению. Все ядерное топливо, не сгоревшее в момент цепной реакции, было выброшено в воздух в виде высокорадиоактивных частиц. Дымовой шлейф с аэрозолями радионуклидов протяженностью до 30 километров и шириной в 5,5 километра шел с юго-востока на северо-запад. Помимо кораблей, стоявших в бухте Чажма, он накрыл близлежащие поселки.
Радиоактивный след лег поперек полуострова и ушел в акваторию. Важная вещь: в самих конструкциях реактора накопилось огромное количество кобальта-60. Это продукт активации. Видимо, это вещество стало одним из основных загрязнителей. Говорят, что в первые часы и дни после аварии были совершенно катастрофические мощности и дозы. Проводил ли кто-то исследования роста концентрации кобальта в морепродуктах, которые там добываются, я не знаю
После аварии на АЭС «Фукусима» к этому подходят серьезно, и есть целая система наблюдений. Но 40 лет назад, поскольку события засекретили, подход был более легкомысленным.
Как отмечает эксперт, если в случае с «Фукусимой» известно, что в результате аварии появилась загрязненная сайра, то по Чажме таких данных нет — по причине отсутствия замеров.
Катастрофа доказала опасность небольших реакторов на подлодках
С ликвидаторов последствий ЧП взяли подписку о неразглашении. Впрочем, по мнению Ожаровского, огласка катастрофы все равно не смогла бы предотвратить другие случаи такого рода — а до аварии в Чернобыле оставалось всего восемь месяцев.
«Если бы авария на К-431 не была покрыта тайной и результаты работы комиссии опубликовали бы для всеобщего ознакомления, на Чернобыльской АЭС ничего бы не поменялось, — уверен инженер-физик. — Это риторический прием: атомщики сказали бы, что там действовали неумехи, которые все нарушили, а у нас, мол, все хорошо».
Инженер-физик обращает внимание, что процедура перегрузки ядерного топлива крайне опасна. При этом подобные операции регулярно проводятся и в наше время.
«Авария в Чажме доказала опасность маленьких судовых реакторов и показала опасность процедуры перегрузки ядерного топлива, — заключает Ожаровский. — Уроки этой аварии актуальны до сих пор».
Для изоляции загрязненных слоев грунта с побережья бухты Чажма, оборудования, элементов конструкций и строений был построен могильник. Урны с прахом моряков из-за высокой радиоактивности захоронили на большой глубине под бетонной плитой.
В начале 1990-х участники ликвидации уходили один за другим. Выжившие приобрели онкологические заболевания, расстройства нервной системы, стали инвалидами.