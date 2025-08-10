Сегодня, 10 августа, в России отмечают День строителя: праздник всех, кто проектирует, рассчитывает стоимость строительства и возводит здания, тоннели и мосты, а также сотрудников бэк-офиса профильных компаний — бухгалтеров, юристов, маркетологов. «Лента.ру» рассказывает об истории праздника, какие традиции есть в День строителя, а также дает советы, что подарить специалисту в профессиональный праздник.
Когда отмечается День строителя в 2025 году
День строителя строго не зафиксирован в календаре, его дата плавает — этот праздник отмечают во второе воскресенье августа. В 2025 году День строителя отметят 69-й раз подряд.
В этот день принято чествовать тех, кто работает над возведением домов и их отделкой, строительством дорог и мостов. Это:
- прорабы;
- арматурщики;
- крановщики;
- бригадиры;
- рабочие;
- маляры;
- штукатурщики и другие.
Также этот праздник касается и тех, кто принимает участие в планировке объектов, — например, архитекторов, сметчиков и инженеров. И всех тех, кто работает в строительных компаниях, даже не будучи строителями по образованию, — например, юристов, бухгалтеров, маркетологов.
История Дня строителя
Официально День строителя учредил политик Никита Хрущев, на тот момент первый секретарь ЦК КПСС. Он посетил Куйбышевскую ГЭС, которую построили всего за шесть лет (с 1949 по 1955 год), и сильно впечатлился масштабами и темпами строительства, что и повлияло на решение учредить праздник.
10 августа 1955 года на митинге в честь открытия электростанции Хрущев заявил, что Куйбышевская ГЭС стала самой большой гидроэлектростанцией в мире, в честь чего и было решено установить День строителя — как дань уважения людям, которые смогли возвести такое грандиозное сооружение в короткие сроки.
Указ об учреждении праздника издали меньше чем через месяц — 6 сентября.
12 августа 1956 года в СССР впервые отметили День строителя
Если сейчас этот праздник отмечается скорее внутри семьи или коллектива, то первый День строителя в Советском Союзе праздновали глобально. В Москве устроили разнообразные массовые гулянья в одном из крупнейших парков — Горького. Гости мероприятия могли прийти на выставку с тематическими фотографиями, слушать лекции, смотреть концерты и участвовать в танцах.
Одними из главных героев того праздника стали люди, которые возвели стадион «Лужники» — это сейчас он считается культовым, а в тот год, в 1956-м, его только открыли, причем всего за 12 дней до Дня строителя. Архитекторов, проектировщиков, инженеров и, конечно, строителей в этот день наградили званием «Почетный строитель города Москвы». А затем повели смотреть товарищеский футбольный матч между командами СССР и Китая, который организовали специально к этому празднику (сборная СССР выиграла в нем со счетом 1:0).
В России День строителя стал федеральным праздником в 2011 году. А спустя пять лет в столице снова масштабно отметили этот праздник, в честь 60-летия со дня его учреждения. В тот день особенно отличившиеся специалисты области получили государственные награды из рук министра строительства Михаила Меня и первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова.
Традиции Дня строителя
Поздравления
Сегодня принято поздравлять всех, благодаря кому города и деревни развиваются и прирастают новыми жилыми кварталами и инфраструктурой. Обычно утро у специалистов этой сферы начинается с поздравления президента России — глава государства на сайте Кремля публикует телеграмму для действующих строителей и тех, кто уже отошел от дел. Конечно, с приятными словами в адрес специалистов выступает и профильный орган — Министерство строительства и ЖКХ России.
Поздравить строителей можно (и нужно!) в этот день — лично или через СМС. Можно придумать что-то от себя, а можно воспользоваться готовыми вариантами красивых поздравлений, которые собрала «Лента.ру».
Парады техники
Ряд российских городов устраивает парад строительной техники в честь Дня строителя. К примеру, в 2023 году вологодские водители устроили шествие колонны экскаваторов, грузовиков и тягачей по главной улице города.
Посвящение студентов и молодых специалистов
В День строителя студентов и молодых специалистов традиционно ждет шуточное испытание: старшие товарищи предлагают им съесть кусочек хлеба с большим количеством соли, подержать руки над огнем, а потом надеть каску, чтобы по ней слегка ударили кирпичом. Считается, что так юные спецы смогут сразу съесть «пуд соли» строителя, ощутить, как в руках «работа горит», и получить «оберег» от того, чтобы на стройке ничего не свалилось на голову.
Что подарить строителю
В День строителя можно подарить символические или шуточные подарки. Например:
- Конструктор — панельный дом — одариваемый сможет собрать миниатюрную копию «панельки», в которой живет сам или которую строил на работе.
- Сувенирный подъемный кран из металла — таким можно украсить рабочий стол дома или в офисе.
- Именная каска — скорее забавный сувенир, чем настоящее защитное обмундирование. Можно украсить ее своими руками, например, расписать пожеланиями от всей семьи.
- Гаечные и разводные ключи из шоколада — приобрести такие можно у частного кондитера или заказать на маркетплейсах. Внешне они почти неотличимы от настоящих, даже местами покрыты «натуральной» ржавчиной из какао.
- Серебряное кольцо в виде гайки — аксессуар для близкого человека. Подарок подчеркнет, как вы восхищаетесь им и его работой.
5 интересных фактов о строителях и стройках
- Самое высокое здание в России находится в Санкт-Петербурге — это башня «Лахта Центра». Его высота — 462 метра. Но отличилась постройка не только своей величиной: она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как стройка, для которой залили рекордное количество бетона: 19 624 «куба» строительной смеси рабочие заливали 49 часов подряд. Всего над строительством «Лахта Центра» работали 10 тысяч строителей.
- Самое высокое здание мира — башня Бурдж-Халифа в ОАЭ. Ее высота — 828 метров — чуть менее чем в два раза выше, чем у «Лахта Центра». При этом над ее возведением трудились всего на две тысячи человек больше.
- Самая долгая стройка заняла 143 года — и она так еще и не закончилась. Речь идет о соборе Саграда Фамилия в испанской Барселоне. Первый камень в нем заложили в марте 1882 года.
- Самое быстро построенное здание в России — пятиэтажный панельный дом в Екатеринбурге (тогда он назывался Свердловском) на улице Крауля. В 1971 году его возвели всего за 58 часов. В этом доме до сих пор живут люди.
- Один из самых необычных домов находится в Ирландии, строители возвели его из списанных банком и спрессованных пачек купюр. Общий номинал постройки — свыше 1,4 миллиарда евро.