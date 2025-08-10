Из жизни
00:10, 10 августа 2025

День строителя в 2025 году: дата, история и традиции праздника

В России отмечают День строителя
Галина Васильева

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Сегодня, 10 августа, в России отмечают День строителя: праздник всех, кто проектирует, рассчитывает стоимость строительства и возводит здания, тоннели и мосты, а также сотрудников бэк-офиса профильных компаний — бухгалтеров, юристов, маркетологов. «Лента.ру» рассказывает об истории праздника, какие традиции есть в День строителя, а также дает советы, что подарить специалисту в профессиональный праздник.

Когда отмечается День строителя в 2025 году

День строителя строго не зафиксирован в календаре, его дата плавает — этот праздник отмечают во второе воскресенье августа. В 2025 году День строителя отметят 69-й раз подряд.

10
августа

отмечается День строителя в России в 2025 году

В этот день принято чествовать тех, кто работает над возведением домов и их отделкой, строительством дорог и мостов. Это:

  • прорабы;
  • арматурщики;
  • крановщики;
  • бригадиры;
  • рабочие;
  • маляры;
  • штукатурщики и другие.

Также этот праздник касается и тех, кто принимает участие в планировке объектов, — например, архитекторов, сметчиков и инженеров. И всех тех, кто работает в строительных компаниях, даже не будучи строителями по образованию, — например, юристов, бухгалтеров, маркетологов.

История Дня строителя

Фото: Александр Батанов / ТАСС

Официально День строителя учредил политик Никита Хрущев, на тот момент первый секретарь ЦК КПСС. Он посетил Куйбышевскую ГЭС, которую построили всего за шесть лет (с 1949 по 1955 год), и сильно впечатлился масштабами и темпами строительства, что и повлияло на решение учредить праздник.

10 августа 1955 года на митинге в честь открытия электростанции Хрущев заявил, что Куйбышевская ГЭС стала самой большой гидроэлектростанцией в мире, в честь чего и было решено установить День строителя — как дань уважения людям, которые смогли возвести такое грандиозное сооружение в короткие сроки.

Указ об учреждении праздника издали меньше чем через месяц — 6 сентября.

12 августа 1956 года в СССР впервые отметили День строителя

Если сейчас этот праздник отмечается скорее внутри семьи или коллектива, то первый День строителя в Советском Союзе праздновали глобально. В Москве устроили разнообразные массовые гулянья в одном из крупнейших парков — Горького. Гости мероприятия могли прийти на выставку с тематическими фотографиями, слушать лекции, смотреть концерты и участвовать в танцах.

Одними из главных героев того праздника стали люди, которые возвели стадион «Лужники» — это сейчас он считается культовым, а в тот год, в 1956-м, его только открыли, причем всего за 12 дней до Дня строителя. Архитекторов, проектировщиков, инженеров и, конечно, строителей в этот день наградили званием «Почетный строитель города Москвы». А затем повели смотреть товарищеский футбольный матч между командами СССР и Китая, который организовали специально к этому празднику (сборная СССР выиграла в нем со счетом 1:0).

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В России День строителя стал федеральным праздником в 2011 году. А спустя пять лет в столице снова масштабно отметили этот праздник, в честь 60-летия со дня его учреждения. В тот день особенно отличившиеся специалисты области получили государственные награды из рук министра строительства Михаила Меня и первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова.

Традиции Дня строителя

Поздравления

Сегодня принято поздравлять всех, благодаря кому города и деревни развиваются и прирастают новыми жилыми кварталами и инфраструктурой. Обычно утро у специалистов этой сферы начинается с поздравления президента России — глава государства на сайте Кремля публикует телеграмму для действующих строителей и тех, кто уже отошел от дел. Конечно, с приятными словами в адрес специалистов выступает и профильный орган — Министерство строительства и ЖКХ России.

Поздравить строителей можно (и нужно!) в этот день — лично или через СМС. Можно придумать что-то от себя, а можно воспользоваться готовыми вариантами красивых поздравлений, которые собрала «Лента.ру».

Парады техники

Ряд российских городов устраивает парад строительной техники в честь Дня строителя. К примеру, в 2023 году вологодские водители устроили шествие колонны экскаваторов, грузовиков и тягачей по главной улице города.

Посвящение студентов и молодых специалистов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В День строителя студентов и молодых специалистов традиционно ждет шуточное испытание: старшие товарищи предлагают им съесть кусочек хлеба с большим количеством соли, подержать руки над огнем, а потом надеть каску, чтобы по ней слегка ударили кирпичом. Считается, что так юные спецы смогут сразу съесть «пуд соли» строителя, ощутить, как в руках «работа горит», и получить «оберег» от того, чтобы на стройке ничего не свалилось на голову.

Что подарить строителю

В День строителя можно подарить символические или шуточные подарки. Например:

  • Конструктор — панельный дом — одариваемый сможет собрать миниатюрную копию «панельки», в которой живет сам или которую строил на работе.
  • Сувенирный подъемный кран из металла — таким можно украсить рабочий стол дома или в офисе.
  • Именная каска — скорее забавный сувенир, чем настоящее защитное обмундирование. Можно украсить ее своими руками, например, расписать пожеланиями от всей семьи.
  • Гаечные и разводные ключи из шоколада — приобрести такие можно у частного кондитера или заказать на маркетплейсах. Внешне они почти неотличимы от настоящих, даже местами покрыты «натуральной» ржавчиной из какао.
  • Серебряное кольцо в виде гайки — аксессуар для близкого человека. Подарок подчеркнет, как вы восхищаетесь им и его работой.

5 интересных фактов о строителях и стройках

Фото: Alina Adt / Shutterstock / Fotodom

  1. Самое высокое здание в России находится в Санкт-Петербурге — это башня «Лахта Центра». Его высота — 462 метра. Но отличилась постройка не только своей величиной: она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как стройка, для которой залили рекордное количество бетона: 19 624 «куба» строительной смеси рабочие заливали 49 часов подряд. Всего над строительством «Лахта Центра» работали 10 тысяч строителей.
  2. Самое высокое здание мира — башня Бурдж-Халифа в ОАЭ. Ее высота — 828 метров — чуть менее чем в два раза выше, чем у «Лахта Центра». При этом над ее возведением трудились всего на две тысячи человек больше.
  3. Самая долгая стройка заняла 143 года — и она так еще и не закончилась. Речь идет о соборе Саграда Фамилия в испанской Барселоне. Первый камень в нем заложили в марте 1882 года.
  4. Самое быстро построенное здание в России — пятиэтажный панельный дом в Екатеринбурге (тогда он назывался Свердловском) на улице Крауля. В 1971 году его возвели всего за 58 часов. В этом доме до сих пор живут люди.
  5. Один из самых необычных домов находится в Ирландии, строители возвели его из списанных банком и спрессованных пачек купюр. Общий номинал постройки — свыше 1,4 миллиарда евро.

