01:20, 10 августа 2025

Экс-премьер Украины обратился к солдатам ВСУ

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что солдатам ВСУ больше не за что сражаться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / File Photo / Reuters

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обратился к солдатам Вооруженных сил страны. Украинским военным необходимо понять, что им больше не за что сражаться, написал экс-премьер в Telegram-канале.

«А за что, собственно говоря, сейчас воюет украинский солдат? Что он защищает? Говорят, родину. Какую Родину?», — задал вопрос Азаров. Он добавил, что этой родины давным-давно нет. «Недра ее переданы иностранцам, промышленность продана, сельское хозяйство продано, все», — признал он.

Как считает бывший премьер, в настоящий момент военные сражаются не за родину, а за президента Украины Владимира Зеленского. «Неужели он так дорог, чтобы за Зеленского сотни тысяч людей класть в могилу?», — добавил Азаров.

Ранее Азаров заявил, что Украину разворовали и распродали практически полностью, причем всего лишь за 11 лет. По его словам, несмотря на масштабное финансирование, от страны уже ничего не осталось.

