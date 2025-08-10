Кардиолог предупредила о причинах стремительно молодеющей гипертонии

Врач Гаврилова: Гипертония у молодых развивается из-за сидячего образа жизни

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 20 лет число случаев гипертонии у людей в возрасте от 30 до 39 лет увеличилось на 30-40 процентов, предупредила доктор медицинских наук, кардиолог, главный врач «Скандинавского Центра Здоровья» Наталья Гаврилова. Причины этой опасной тенденции она объяснила «Ленте.ру».

Одним из главных факторов стремительно молодеющей гипертонии врач назвала сидячий образ жизни: недостаток движения снижает эластичность сосудов, из-за чего и возникают проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.

Также спровоцировать гипертонию в молодом возрасте может хронический стресс, отметила Гаврилова. Она объяснила, что из-за постоянного нервного перенапряжения повышается уровень гормона кортизола, что провоцирует задержку жидкости в организме, рост объема циркулирующей крови и увеличение артериального давления. Кроме того, по словам врача, стресс стимулирует воспалительные процессы в стенках сосудов, нарушая их способность к нормальному сжатию и расслаблению, а неправильное питание и энергетики лишь усиливает эти процессы.

Провоцировать гипертонию также может постоянное использование гаджетов. «Синий свет от экранов тормозит выработку мелатонина, нарушает сон и в итоге повышает давление. Кроме того, смартфоны и соцсети усиливают стресс, что также способствует развитию гипертонии», — объяснила кардиолог.

Вызывает гипертонию и систематический недосып. «Сон менее шести часов в сутки приводит к повышению уровня кортизола, инсулинорезистентности и набору веса. Все это напрямую связано с гипертонией», — уточнила Гаврилова.

