Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:39, 10 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Кардиолог предупредила о причинах стремительно молодеющей гипертонии

Врач Гаврилова: Гипертония у молодых развивается из-за сидячего образа жизни
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 20 лет число случаев гипертонии у людей в возрасте от 30 до 39 лет увеличилось на 30-40 процентов, предупредила доктор медицинских наук, кардиолог, главный врач «Скандинавского Центра Здоровья» Наталья Гаврилова. Причины этой опасной тенденции она объяснила «Ленте.ру».

Одним из главных факторов стремительно молодеющей гипертонии врач назвала сидячий образ жизни: недостаток движения снижает эластичность сосудов, из-за чего и возникают проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.

Также спровоцировать гипертонию в молодом возрасте может хронический стресс, отметила Гаврилова. Она объяснила, что из-за постоянного нервного перенапряжения повышается уровень гормона кортизола, что провоцирует задержку жидкости в организме, рост объема циркулирующей крови и увеличение артериального давления. Кроме того, по словам врача, стресс стимулирует воспалительные процессы в стенках сосудов, нарушая их способность к нормальному сжатию и расслаблению, а неправильное питание и энергетики лишь усиливает эти процессы.

Материалы по теме:
Компульсивное переедание: симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
Компульсивное переедание:симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
27 августа 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Провоцировать гипертонию также может постоянное использование гаджетов. «Синий свет от экранов тормозит выработку мелатонина, нарушает сон и в итоге повышает давление. Кроме того, смартфоны и соцсети усиливают стресс, что также способствует развитию гипертонии», — объяснила кардиолог.

Вызывает гипертонию и систематический недосып. «Сон менее шести часов в сутки приводит к повышению уровня кортизола, инсулинорезистентности и набору веса. Все это напрямую связано с гипертонией», — уточнила Гаврилова.

Ранее американский врач-кардиолог Уильям Уилсон, который перенес инфаркт, рассказал о малоизвестном, но очень распространенном симптоме. По его словам, практически у всех пациентов в момент приступа возникает сильное желание сходить в туалет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев заявил об ударах ВС России по принадлежащей компании из Азербайджана нефтебазе

    Мерц заявил о просьбах к Трампу об ужесточении санкций против России

    Трамп задумался о пошлинах против Китая за покупку российской нефти

    Европейский клуб объявил об уходе российского вратаря

    Кардиолог предупредила о причинах стремительно молодеющей гипертонии

    Кадыров сообщил о попытках ВСУ атаковать Чечню

    Идею возможной встречи Путина и Зеленского назвали непродуктивной

    Вэнс раскрыл намерения США по Украине

    Постпред США при НАТО оценил возможность участия Зеленского в переговорах Путина и Трампа

    США заявили об учете реалий на земле при урегулировании конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости