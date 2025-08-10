Экономика
09:29, 10 августа 2025Экономика

Китай захотел ослабить контроль США в одной отрасли

FT: Китай захотел ослабить контроль над чипами в рамках торговой сделки с США
Вячеслав Агапов

Фото: Wen-Yee Lee / Reuters

В рамках торговой сделки с США Китай захотел ослабить экспортный контроль над чипами с высокопропускной памятью (HBM). Об этом сообщает Financial Times (FT).

За последние три месяца министр финансов США Скотт Бессент провел три раунда торговых переговоров с Китаем. По словам одного из источников, китайская делегация во главе с вице-премьером Хэ Лифэном настаивала на ослаблении контроля в отношении критически важных компонентов в отрасли искусственного интеллекта.

Экспорт HBM в Китай запретил президент США Джо Байден еще в 2024 году, чтобы помешать Huawei и китайской компании по производству чипов Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Они серьезно ограничивает возможности китайских компаний по разработке собственных ИИ-чипов. Как отмечали в Белом доме, экспортный контроль над чипами HBM станет «самым серьезным препятствием» для масштабного производства Китаем чипов для искусственного интеллекта.

«Ослабление этих мер контроля стало бы подарком для Huawei и SMIC и могло бы открыть Китаю путь к производству миллионов ИИ-чипов в год, а также к перенаправлению дефицитных HBM с чипов, продаваемых в США. Именно поэтому Китай хочет, чтобы эти меры контроля были отменены, а также потому, что они не должны обсуждаться», — заявил один из источников.

В конце 2024 года Вашингтон ради ограничения развития полупроводниковой отрасли КНР запретил экспорт компонентов для технологий ИИ 140 китайским компаниям. В ответ Пекин закрыл возможность поставок в обратном направлении галлия, германия и сурьмы, что привело к падению стоимость акций американской Nvidia.

