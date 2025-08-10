Из жизни
14:36, 10 августа 2025Из жизни

Король Карл III изобрел «тетеревяку» и призвал подданных ее съесть

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Aaron Chown / Reuters

Стали известны необычные кулинарные пристрастия британского монарха Карла III. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Король любит придумывать собственные рецепты, причем он занимался этим задолго до коронации. Зачастую его блюда отличаются от более известных вариантов лишь одним ингредиентом. Например, в журнале Country Life Карл призвал заменить петуха в вине на тетерева в вине и утверждал, что изобрел «тетеревяку» или мусаку с тетеревом.

Автор книги о королевской прислуге «Да, мэм» Тома Куинна рассказывал, что у монарха также есть особые требования к приготовлению яиц. По его утверждению, поварам приходится варить ему сразу шесть яиц, чтобы хотя бы два из них получились в точности такими, как он любит.

У британского короля имеются и другие странности. Журналистка Тина Браун выяснила, что Карл III порой прибывает на званые ужины с заранее смешанным мартини в собственном бокале. Кроме того, он привередлив и всегда заранее оговаривает меню.

Ранее сообщалось, что наследник британского престола принц Уильям назвал два любимых блюда. Он больше всего любит английский завтрак и говяжьи стейки.

