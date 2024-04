Будущий король Великобритании назвал английский завтрак любимым блюдом

Наследник британского престола принц Уильям назвал два любимых блюда. Об этом пишет Daily Mirror.

Во время встречи, организованной благотворительным фондом Together As One, будущий король Великобритании поговорил с молодыми поварами. Во время разговора он признал, что больше всего любит английский завтрак и говяжьи стейки.

Также принц Уильям сообщил, что «сам чуть-чуть готовит, но не очень часто». По его словам, семью спасает его жена Кейт Миддлтон, которая «очень хороша» на кухне. Принц Уильям также отметил, что сам жарит хорошие стейки, однако с соусами не всегда справляется. «Мои соусы получаются сухими и комковатыми», — объяснил он.

Ранее бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди назвал любимое блюдо Елизаветы II. Оказалось, что покойная королева была поклонницей традиционного британского блюда фиш-энд-чипс (жареная рыба с картошкой).