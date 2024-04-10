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15:27, 10 апреля 2024Из жизни

Принц Уильям назвал два любимых блюда

Будущий король Великобритании назвал английский завтрак любимым блюдом

Фото: Pool / Globallookpress.com

Наследник британского престола принц Уильям назвал два любимых блюда. Об этом пишет Daily Mirror.

Во время встречи, организованной благотворительным фондом Together As One, будущий король Великобритании поговорил с молодыми поварами. Во время разговора он признал, что больше всего любит английский завтрак и говяжьи стейки.

Также принц Уильям сообщил, что «сам чуть-чуть готовит, но не очень часто». По его словам, семью спасает его жена Кейт Миддлтон, которая «очень хороша» на кухне. Принц Уильям также отметил, что сам жарит хорошие стейки, однако с соусами не всегда справляется. «Мои соусы получаются сухими и комковатыми», — объяснил он.

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Ранее бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди назвал любимое блюдо Елизаветы II. Оказалось, что покойная королева была поклонницей традиционного британского блюда фиш-энд-чипс (жареная рыба с картошкой).

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      Антонина Черташ
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