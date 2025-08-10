Россия
Медведев предложил США отправить армейский спецназ пострелять в здании на Банковой

Зампред СБ Медведев предложил США провести антитеррористическую операцию в Киеве
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

США следовало бы отправить армейский спецназ в Киев, чтобы провести антитеррористическую операцию, пострелять в здании на Банковой и истребить «нарконаемников». Эти действия предложил США в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Российский политик рассказал, что Евросоюз пытается помешать США решить украинский конфликт, а в это время Украина нанимает в качестве наемников бойцов из рядов наркокартелей. Медведев добавил, что колумбийским наемникам пригодятся навыки управления беспилотниками, и те смогут использовать дроны для доставки наркотиков. Медведев предложил уничтожить наемников и отметил, что на Банковой «хватает преданных поклонников» латиноамериканских наркобаронов.

На Банковой в Киеве располагается офис президента Украины, название улицы употребляется в том же значении, что Кремль в России или Белый дом в США.

