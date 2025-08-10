Бывший СССР
01:22, 10 августа 2025
Бывший СССР

На Украине сделали мрачный прогноз о судьбе Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: Встреча Трампа и Путина может лишить Зеленского власти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Angelo Carconi / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский потеряет свою власть в течение одного дня в случае достижения договоренности о прекращении огня. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«При остановке огня, окончании или отмене военного положения и мобилизации Зеленский в один день станет никем. Он не сможет идти на выборы президентом», — отметил политик.

Он подчеркнул, что украинский лидер удерживает власть только благодаря военному положению и поддержке Запада. Однако, по его словам, после завершения острой фазы конфликта начнется политический процесс, который будет включать в себя назначение временного президента или правительства.

«Другие варианты — это только захват власти, что тоже маловероятно: это невыгодно ни ЕС, ни США», — заключил Дмитрук.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский не примет условия мира, которые ему выдвинут лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

