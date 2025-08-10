Дубинский: Зеленский не примет условия мира Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский не примет условия мира, которые ему выдвинут лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Действия украинского главы спрогнозировал обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Может ли Зеленский отказаться от предложения, которое выдвинет Трамп по итогам разговора с Путиным? Конечно, он же самовлюбленный, отчаянно цепляющийся за власть идиот», — сказал он.

По его словам, после этого у Трампа появится повод полностью переложить украинскую проблему на Европу. Затем Российская армия добьется прорыва на фронте, после чего европейцы сами попросят Трампа урегулировать конфликт, убедившись в том, что Киев примет новые условия, которые будут гораздо хуже, чем сейчас. «А сейчас — в разы хуже, чем были в марте 2022-го», — заключил Дубинский.

Ранее Зеленский раскритиковал возможное признание за Москвой новых территорий. «Этой второй попытки раздела Украины мы не допустим», — сказал он.