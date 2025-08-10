Из жизни
18:33, 10 августа 2025

Ныряльщик улыбнулся в камеру после укуса тупорылой акулы

В США рыбак улыбнулся в камеру после того, как акула едва не откусила ему ногу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Harry Collins Photography / Shutterstock / Fotodom

Рыбак опубликовал фото после нападения акулы, которая едва не откусила ему ногу. Об этом сообщает New York Post.

Ченс Арманд занимался подводной охотой в 32 километрах от побережья Флориды, США, когда его атаковала тупорылая акула. Несмотря на кровавую рану от укуса, мужчина смог улыбнуться в камеру сразу после происшествия. «Я не успел среагировать — только подставил колено между собой и акулой», — рассказал Арманд. Друзья на лодке наложили на ногу ныряльщика импровизированный жгут из футболки, резинки от гарпуна и ножа для разделки рыбы.

В больнице выяснилось, что акула не повредила сухожилия, кости и артерии — только оставила «гигантскую рваную рану». «Это станет мне напоминанием ценить каждый момент с близкими», — написал рыбак в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Арманд публично пообещал в следующий раз брать с собой настоящий медицинский жгут. Инцидент произошел у пролива Пенсакола, где акулы часто встречаются, но редко нападают на людей.

Ранее сообщалось, что в США 18-летнего инструктора по серфингу укусила акула. «Она схватила меня за ногу и попыталась стащить с доски, будто говоря: "Я тобой перекушу"», — рассказал пострадавший.

