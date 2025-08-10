Ныряльщик улыбнулся в камеру после укуса тупорылой акулы

В США рыбак улыбнулся в камеру после того, как акула едва не откусила ему ногу

Рыбак опубликовал фото после нападения акулы, которая едва не откусила ему ногу. Об этом сообщает New York Post.

Ченс Арманд занимался подводной охотой в 32 километрах от побережья Флориды, США, когда его атаковала тупорылая акула. Несмотря на кровавую рану от укуса, мужчина смог улыбнуться в камеру сразу после происшествия. «Я не успел среагировать — только подставил колено между собой и акулой», — рассказал Арманд. Друзья на лодке наложили на ногу ныряльщика импровизированный жгут из футболки, резинки от гарпуна и ножа для разделки рыбы.

В больнице выяснилось, что акула не повредила сухожилия, кости и артерии — только оставила «гигантскую рваную рану». «Это станет мне напоминанием ценить каждый момент с близкими», — написал рыбак в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Арманд публично пообещал в следующий раз брать с собой настоящий медицинский жгут. Инцидент произошел у пролива Пенсакола, где акулы часто встречаются, но редко нападают на людей.

Ранее сообщалось, что в США 18-летнего инструктора по серфингу укусила акула. «Она схватила меня за ногу и попыталась стащить с доски, будто говоря: "Я тобой перекушу"», — рассказал пострадавший.