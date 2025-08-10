Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:23, 10 августа 2025Силовые структуры

Подозреваемый в поджоге релейного шкафа россиянин застрелил полицейского при задержании

В Архангельской области подозреваемый в поджоге застрелил полицейского
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Архангельской области подозреваемый в поджоге релейного шкафа застрелил полицейского при задержании. Об этом сообщает Telegram-канал «Транспортная полиция СЗФО».

«В момент задержания мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу из огнестрельного оружия, причинив смертельное ранение одному из полицейских и ранение ноги второму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что напавший на полицейских — неоднократно судимый мужчина 1978 года рождения. На данный момент его задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ.

Ранее стало известно, что житель подмосковной Балашихи Артем Клейменов, обвиняемый в поджогах релейных шкафов по заказу спецслужб Украины, попросил отправить его из СИЗО в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев и Зеленский заявили, что Россия ударила по нефтебазе компании из Азербайджана на Украине. О чем они договорились?

    Подозреваемый в поджоге релейного шкафа россиянин застрелил полицейского при задержании

    В Коми сняли режим опасности атак беспилотников

    В России отреагировали на планы Азербайджана по военной помощи Украине

    Россия раскритиковала действия Израиля в Газе

    В Стамбуле произошло землетрясение

    Аутсайдер РПЛ вырвал ничью у «Динамо»

    Российские города затопило после мощного ливня

    На Западе гарантировали Украине потерю территорий

    Трамп сделал заявление о бездомных в Вашингтоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости