Полтора десятка украинских БПЛА атаковали регионы России

Минобороны: Системы ПВО сбили 15 украинских БПЛА над Россией

Полтора десятка украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали регионы России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) срабатывали с 11:30 до 15:00 по московскому времени.

Из 15 беспилотников пять сбили над Тульской областью, четыре над Орловской, три — над Краснодарским краем, два уничтожили над акваторией Азовского моря и еще один над территорией Московского региона.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 августа сбили над регионами России почти сотню беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов уничтожили в небе над Курской областью, где сбили 28 БПЛА.