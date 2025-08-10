Посол сообщил о наращивании военной инфраструктуры НАТО в Албании

Посол РФ Зайцев: В Албании фиксируется наращивание военной инфраструктуры НАТО

Наращивание военной инфраструктуры НАТО фиксируется на территории Албании в последние годы. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол России в Албании Алексей Зайцев.

«На протяжении последних лет в Балканском регионе в целом и в Албании в частности наблюдается наращивание военной инфраструктуры НАТО», — отметил он.

В качестве примера Зайцев привел открытие в марте 2024 года в городе Кучова тактической авиабазы альянса. Сейчас проводится модернизация транспортной, морской инфраструктуры, в том числе под нужды стран НАТО, добавил посол.

При этом российская сторона не раз обращала внимание стран объединения, в том числе Албании, на необходимость выстраивания равной и неделимой архитектуры безопасности в Евразии.

Ранее утверждалось, что силы НАТО у госграницы в Карелии отработали прорыв российской противовоздушной обороны, использующий сценарии последней израильско-американской кампании в Иране. СМИ уточнили, что маневры авиации НАТО в Финляндии вдоль границы с РФ состоялись в рамках учений «Атлантик Трайдент 25», проходящих с 16 по 27 июня.