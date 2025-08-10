Мир
17:27, 10 августа 2025

Постпред США при НАТО оценил возможность участия Зеленского в переговорах Путина и Трампа

Постпред США Уитакер допустил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер допустил участие главы Украины Владимира Зеленского в предстоящей встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. Об этом он заявил в ходе интервью для телеканала CNN.

«Я определенно считаю, что это возможно», — ответил постпред на соответствующий вопрос.

При этом Уитакер добавил, что окончательно ерешение по поводу участия украинского лидера в переговорах еще не было принято.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Зеленский может присутствовать на Аляске во время встречи Путина и Трампа, а затем принять участие в ряде встреч.

До этого Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

