В Белом доме допустили участие Зеленского во встречах на Аляске

CNN: Зеленский может присутствовать на Аляске во время встречи Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский может присутствовать на Аляске во время встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, а затем принять участие в ряде встреч. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Зеленский не был назван в качестве участника саммита на Аляске, который состоится в пятницу [15 августа] между Трампом и Путиным. Однако Белый дом не полностью исключает возможность участия Зеленского в некоторых встречах», — утверждается в публикации.

По данным неназванного чиновника Белого дома, встречи с участием украинского лидера, скорее всего, произойдут после встречи Трампа и Путина. В материале подчеркивается, что президент США «по-прежнему открыт для трехсторонней встречи с обоими лидерами», но на Аляске все же планируется двухсторонняя встреча.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предположил, что Украина попытается сорвать предстоящую встречу Путина и его американского коллеги на Аляске.