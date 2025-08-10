Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:45, 10 августа 2025Мир

В Белом доме допустили участие Зеленского во встречах на Аляске

CNN: Зеленский может присутствовать на Аляске во время встречи Путина и Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может присутствовать на Аляске во время встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, а затем принять участие в ряде встреч. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Зеленский не был назван в качестве участника саммита на Аляске, который состоится в пятницу [15 августа] между Трампом и Путиным. Однако Белый дом не полностью исключает возможность участия Зеленского в некоторых встречах», — утверждается в публикации.

По данным неназванного чиновника Белого дома, встречи с участием украинского лидера, скорее всего, произойдут после встречи Трампа и Путина. В материале подчеркивается, что президент США «по-прежнему открыт для трехсторонней встречи с обоими лидерами», но на Аляске все же планируется двухсторонняя встреча.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предположил, что Украина попытается сорвать предстоящую встречу Путина и его американского коллеги на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер уехавший из России режиссер Бутусов

    Одна страна захотела стать сверхдержавой

    Кличко оценил решения Зеленского

    В результате взрывов на побережье в Одесской области погибли несколько человек

    Появились подробности смерти режиссера Бутусова

    Россиянин подложил гранату в нижнее белье соседки

    В России предсказали будущее Зеленского

    В Белом доме допустили участие Зеленского во встречах на Аляске

    Мошенники выманили 27 миллионов рублей у супружеской пары из Москвы

    Артемий Лебедев назвал интеллектуально неполноценными одну категорию людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости