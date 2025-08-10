На Западе раскрыли планы Украины перед встречей Путина и Трампа

Кошкович: Украина попытается сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске

Украина попытается сорвать предстоящую встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте социальной сети X.

«В ближайшие дни Киев попытается сделать все, чтобы сорвать мирные переговоры на Аляске», — указал эксперт.

Также Кошкович добавил, что, по его мнению, сорвать переговоры между Путиным и Трампом попытаются и западноевропейские союзники Украины. «Их западноевропейские покровители, особенно Лондон, также пойдут на все, на что они осмелятся, чтобы сорвать саммит», — подчеркнул он.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.