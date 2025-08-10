Интернет и СМИ
09:21, 10 августа 2025Интернет и СМИ

Россиян призвали быть осторожнее с QR-кодами

МВД России предупредило о мошенничестве с QR-кодами
Варвара Кошечкина
Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom  

Мошенники используют в местах общего пользования фальшивые QR-коды, которые грозят гражданам потерей средств. Об этом предостерегли в пресс-центре МВД России, передает ТАСС.

Как отмечает ведомство, пользователь сканирует код, думая, что перейдет к акции или скидке, но на самом деле с его счета автоматически переводятся деньги на счет злоумышленника.

В ведомстве посоветовали проверять источник QR-кода и не сканировать коды из сомнительных источников. Также нужно обратить внимание, куда именно ведет ссылка. Не стоит вводить личные данные без необходимости, а приложения лучше устанавливать из официальных магазинов.

Ранее МВД перечислило основные уловки мошенников в онлайн-играх. Так, злоумышленники могут обещать подарки или особые предметы, а также организовывают розыгрыши в игровой валюте, чтобы выманить у игроков персональные данные или деньги. Жертвами часто становятся несовершеннолетние.

