Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:35, 10 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали безопасную для здоровья норму яиц в день

Эндокринолог Хайкина: Без вреда для здоровья можно съедать до двух яиц в день
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Uwe Conrad / Unsplash

Суточная норма яиц для каждого человека зависит от его целей и вкусовых предпочтений, утверждает детский врач-эндокринолог медицинского центра «СМ-Клиника» Дарья Хайкина. О том, какое именно количество яиц в день считается безопасным, она рассказала «Ленте.ру».

Хайкина отметила, что, если человек не занимается профессиональным спортом и просто хочет употреблять яйца на завтрак, безопасной нормой для него будет от одного до двух штук в день. При этом спортсменам и людям без хронических заболеваний, ведущим активный образ жизни, без вреда для здоровья можно съедать и больше — до трех-четырех в сутки.

«В яичном желтке содержится около 200 миллиграммов пищевого холестерина, но исследования показали: у здорового человека он влияет на показатели холестерина в крови куда меньше, чем насыщенные жиры и сахар», — подчеркнула врач.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

В то же время она отметила, что людям с диагностированными нарушениями липидного обмена, диабетом второго типа и ишемической болезнью сердца лучше ограничить потребление яиц. В этом случае норма должна определяться в индивидуальном порядке после консультации с лечащим врачом, добавила Хайкина.

Ранее диетолог Эмма Дербишир рассказала, что яйца помогают сохранить здоровье глаз. По ее словам, в них содержатся вещества, которые необходимы для хрусталика и сетчатки глаз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заявили о катастрофе для Украины из-за встречи Путина и Трампа

    Раскрыта схема продажи Украиной оружия криминалитету

    Аэропорт Калуги ограничил прием самолетов

    Россиянам назвали безопасную для здоровья норму яиц в день

    Женщина накинулась на жителей Харькова из-за русского языка

    Учащийся в США российский легкоатлет рассказал об отношении американцев к русским

    В России предложили вписать внуков в паспорта бабушек и дедушек

    Пошлины Трампа сравнили со швейцарским ножом

    Трампа обвинили в вымогательстве

    Установлен причастный к обстрелам Белгородской области украинский командир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости