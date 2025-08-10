Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:47, 10 августа 2025Силовые структуры

Россиянин подложил гранату в нижнее белье соседки

78.ru: Житель Кингисеппа подложил гранату времен войны в нижнее белье соседки
Вячеслав Агапов

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom  

Житель Кингисеппа Ленинградской области подложил боевую гранату времен Великой Отечественной войны (ВОВ) в нижнее белье соседки. Об этом сообщает 78.ru.

В результате скандала, который произошел между жильцами коммунальной квартиры на улице Карла Маркса, мужчина положил в бюстгальтер женщины гранату, после чего забрал его и ушел в свою комнату.

В полицию потерпевшая обратилась несколькими днями позднее. Полиция задержала подозреваемого россиянина. При обыске была найдена граната Ф-1 времен ВОВ, находившаяся в коррозийном состоянии. На мужчину, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, завели уголовное дело по статье 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ»).

Гранату передали саперам, чтобы те изучили и уничтожили боеприпас. Следователи выясняют, как она оказалась у мужчины.

8 августа возле пункта выдачи заказов на улице Академика Арцимовича в Москве обнаружили предмет, похожий на гранату. Территорию, где был найден предмет, оцепили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер уехавший из России режиссер Бутусов

    Одна страна захотела стать сверхдержавой

    Кличко оценил решения Зеленского

    В результате взрывов на побережье в Одесской области погибли несколько человек

    Появились подробности смерти режиссера Бутусова

    Россиянин подложил гранату в нижнее белье соседки

    В России предсказали будущее Зеленского

    В Белом доме допустили участие Зеленского во встречах на Аляске

    Мошенники выманили 27 миллионов рублей у супружеской пары из Москвы

    Артемий Лебедев назвал интеллектуально неполноценными одну категорию людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости