Россиянин подложил гранату в нижнее белье соседки

78.ru: Житель Кингисеппа подложил гранату времен войны в нижнее белье соседки

Житель Кингисеппа Ленинградской области подложил боевую гранату времен Великой Отечественной войны (ВОВ) в нижнее белье соседки. Об этом сообщает 78.ru.

В результате скандала, который произошел между жильцами коммунальной квартиры на улице Карла Маркса, мужчина положил в бюстгальтер женщины гранату, после чего забрал его и ушел в свою комнату.

В полицию потерпевшая обратилась несколькими днями позднее. Полиция задержала подозреваемого россиянина. При обыске была найдена граната Ф-1 времен ВОВ, находившаяся в коррозийном состоянии. На мужчину, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, завели уголовное дело по статье 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ»).

Гранату передали саперам, чтобы те изучили и уничтожили боеприпас. Следователи выясняют, как она оказалась у мужчины.

