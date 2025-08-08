Россия
Похожий на гранату предмет нашли рядом с ПВЗ в Москве

РЕН: Возле ПВЗ в Москве нашли похожий на гранату предмет, территорию оцепили
Александра Синицына
РЕН ТВ / Telegram

Возле пункта выдачи заказов (ПВЗ) на улице Академика Арцимовича в Москве обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник, опубликовав видео с места происшествия в Telegram-канале.

Территорию, где был найден предмет, оцепили. На место уже прибыли кинологи Росгвардии.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 34-летнего мужчину, угрожавшего кассиру в кафе ножом и похожим на гранату предметом. Снаряд оказался муляжом боеприпаса «Ф-1». Злоумышленник был ранее дважды судим по статье о грабеже, краже и незаконном использовании документов, по факту случившегося завели уголовное дело.

