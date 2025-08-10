Россия
12:10, 10 августа 2025Россия

Российские войска ударили по железнодорожному узлу в Днепропетровской области

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские войска ударили по железнодорожному узлу в Днепропетровской области Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО) России в воскресенье, 10 августа.

В ведомстве пояснили, что через узел обеспечивалась переброска войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбасс.

Помимо этого, поражение удалось нанести складам с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

В этот же день стало известно, что Вооруженные силы России сбили пять украинских беспилотников в граничащей с Москвой Калужской области. По информации оборонного ведомства, российские военные уничтожили такое количество беспилотников за 15 минут.

    Все новости