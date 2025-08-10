Россия
09:45, 10 августа 2025Россия

Российские военные за 15 минут сбили пять беспилотников в граничащей с Москвой области

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России сбили пять украинских беспилотников в граничащей с Москвой Калужской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По информации оборонного ведомства, российские военные уничтожили такое количество беспилотников за 15 минут — с 7:55 до 8:10 по московскому времени.

«Нашими конструкторами стали молодые самоучки» В зоне СВО применяют самодельные дроны. Кто их производит?
8 октября 2023
«Увиденное вызвало шок» Одни бегут, другие снимают видео: почему россияне так по-разному реагируют на военную угрозу?
30 июня 2025
Беспилотники стали грозным оружием на поле боя. Как в России готовят операторов дронов-убийц для участия в СВО?
8 сентября 2023

О пострадавших или разрушениях на земле не сообщается.

Ранее стало известно, что выпущенные по регионам России дроны FP-1 и «Рубака» шли стаями по 15 штук. Вылеты дронов были зафиксированы в двух областях Украины — Киевской и Николаевской.

