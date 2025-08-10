Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:02, 10 августа 2025Россия

Стало известно о задержании в Китае потенциального кандидата в главы МИД

WSJ сообщил о задержании в Китае потенциального кандидата в главы МИД
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andy Sutherland / Shutterstock / Fotodom  

Стало известно о задержании главы международного отдела ЦК Компартии Китая, который курирует отношения с зарубежными политическими силами, Лю Цзянчао. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В настоящий момент неизвестна причина задержания китайского дипломата. По данным источников, близких к МИД страны, Лю Цзянчао считался потенциальным кандидатом на пост главы ведомства.

Газета отмечает, что Лю Цзянчао часто совершал зарубежные поездки и посещал страны Запада, куда предыдущие руководители международных ведомств не ездили.

Ранее стало известно, что сотрудник одного из самых засекреченных подразделений МВД России арестован. Речь идет о старшем оперуполномоченном 4-го отдела Бюро специальных технических мероприятий Антоне Нестерове. Причинами его задержания называют получение взятки и хакерство, которое привело к тяжким последствиям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ситуацию вокруг Запорожской атомной станции назвали критической

    Россиянка провела отпуск в Европе и раскрыла самую внушительную статью расходов

    Талибы закрыли салоны красоты в Кабуле

    Появились снятые из космоса кадры извержения вулкана на Камчатке

    В российском регионе ввели режим ЧС после атаки беспилотников

    На Земле закончилась 30-часовая магнитная буря

    Путин поговорил с иностранным лидером

    Украина выпустила почти два десятка беспилотников по российским регионам

    Журова назвала самую выдающуюся фигуристку в истории России

    Российские войска ударили по железнодорожному узлу в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости