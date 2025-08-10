Стало известно о задержании в Китае потенциального кандидата в главы МИД

Стало известно о задержании главы международного отдела ЦК Компартии Китая, который курирует отношения с зарубежными политическими силами, Лю Цзянчао. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В настоящий момент неизвестна причина задержания китайского дипломата. По данным источников, близких к МИД страны, Лю Цзянчао считался потенциальным кандидатом на пост главы ведомства.

Газета отмечает, что Лю Цзянчао часто совершал зарубежные поездки и посещал страны Запада, куда предыдущие руководители международных ведомств не ездили.

Ранее стало известно, что сотрудник одного из самых засекреченных подразделений МВД России арестован. Речь идет о старшем оперуполномоченном 4-го отдела Бюро специальных технических мероприятий Антоне Нестерове. Причинами его задержания называют получение взятки и хакерство, которое привело к тяжким последствиям.