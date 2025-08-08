Силовые структуры
19:40, 8 августа 2025Силовые структуры

Сотрудник сверхсекретного подразделения МВД России арестован. Он должен был бороться с хакерами, но сам занялся киберпреступностью

В Москве за взятку арестовали сотрудника секретного подразделения МВД
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сотрудник одного из самых засекреченных подразделений МВД России арестован. Уточняется, что суд в Москве 8 августа заключил его под стражу.

По данным источника, речь идет о старшем оперуполномоченном 4-го отдела бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) Антоне Нестерове. Причинами его задержания называют получение взятки и хакерство, которое привело к тяжким последствиям.

Бюро входит в Управление «К». Его сотрудники собирают и анализируют данные с помощью современных технологий и специального оборудования, чтобы получать доказательства при расследовании преступлений. Известно, что специалисты БСТМ владеют методами и технологиями цифрового анализа, восстановления данных и проведения следствия — борьба с преступлениями в сфере компьютерных технологий является главным направлением работы подразделения.

«Оперативник не только брал взятки, но и совершал преступления, характерные для хакеров, с которыми он и должен был бороться», — говорится в сообщении.

Нестерова задержали еще в мае. Во вторник, 12 августа, Мосгорсуд рассмотрит жалобу его защиты на продление ареста.

Оперативник обвиняется в получении крупной взятки

Кроме хакерства, Нестерова обвиняют в получении крупнейшей взятки в размере почти пяти миллиардов рублей. Известно, что сотрудники бюро получили от администратора криптовалютной биржи одну из рекордных взяток. Они смогли отмыть деньги, приобретя в том числе апартаменты в 800-метровой башне «Бурдж-Халифа» в Дубае.

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В материалах суда имеются сведения, подтверждающие обоснованность подозрений Нестерова в причастности к вменяемым ему деяниям. Кроме того, в суде были убеждены, что в случае домашнего ареста или освобождения фигурант может скрыться и оказать давление на участников расследования.

Ранее сотрудники того же бюро МВД получили рекордную взятку и сбежали из России

В декабре прошлого года экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова, работавшего в том же бюро, заочно арестовали за взятку в особо крупном размере. Вместе с ним в преступной схеме участвовал его подчиненный Дмитрий Соколов.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сатюков обвиняется во взяточничестве почти на 5 миллиардов рублей. В рамках расследования уголовного дела также арестовали имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей. По версии следствия, бывшие сотрудники бюро вымогали средства у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко). В результате с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку в виде криптовалют, эквивалентных не менее чем 4,9 миллиарда рублей.

По словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, Сатюков и Соколов легализовали часть средств через конвертацию в фиатные деньги. Оба бежали за границу и были объявлены в международный розыск.

