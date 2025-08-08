В Москве задержали сотрудника секретного подразделения МВД

«Ъ»: Суд в Москве арестовал сотрудника секретного подразделения МВД за взятку

Суд в Москве заключил под стражу сотрудника бюро специальных технических мероприятий — одного из самых засекреченных подразделений МВД России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По данным издания, речь идет о старшем оперуполномоченном 4-го отдела бюро Антоне Нестерове. Причинами его задержания называют получение взятки и хакерство, которое привело к тяжким последствиям.

Нестеров был задержан еще в мае текущего года. Во вторник, 12 августа, Мосгорсуд рассмотрит жалобу его защиты на продление ареста.

Интересно, что одну из крупнейших взяток в истории российской полиции получили сотрудники этого же бюро — Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов. В прошлом году суд арестовал имущество одного из них.