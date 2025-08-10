Мир
04:07, 10 августа 2025Мир

Страны «коалиции желающих» не захотели отправлять войска на Украину

The Sunday Times: Страны Европы не хотят отправлять войска на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

Страны «коалиции желающих» не хотят отправлять свои войска на Украину, вместо этого они планируют сосредоточиться на усилении военно-промышленного комплекса государства. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве обороны Великобритании.

По его словам, «учитывая, что никто не хочет отправлять свои войска умирать на Украине, важно обеспечить» боеспособность Вооруженных сил страны.

Как утверждает газета, в планы помощи входит производство систем противовоздушной обороны (ПВО), беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также дальнобойных ракет. Европейские государства таким образом хотят уменьшить зависимость Киева от других стран в вопросе использования данного вооружения, отмечает The Sunday Times.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что участники «коалиции желающих» хотят предотвратить возможность заключения перемирия на Украине, введя войска на территорию страны. По его мнению, цель западных стран заключается в том, чтобы не выпускать Россию из «ловушки войны», а Украина является всего лишь приманкой.

