10:57, 10 августа 2025Силовые структуры

Установлен причастный к обстрелам Белгородской области украинский командир

СК установил личность причастного к обстрелам Белгородской области командира ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Следственный комитет (СК) установил личность причастного к обстрелам Белгородской области командира Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

По информации следователей, этим украинским командиром оказался подполковник Виталий Нащубский, в подчинении которого находится второй механизированный батальон 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

С 17 февраля по 4 марта 2023 года Нащубский неоднократно отдавал незаконные приказы своим подчиненным на осуществление минометных обстрелов, подрывов жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и автотранспорта в Шебекинском районе Белгородской области

СК России

Против Нащубского возбуждено уголовное дело, следователи принимают меры к установлению его местонахождения.

Ранее появились детали о выпущенных по российским регионам стаях украинских дронов.

    Последние новости

