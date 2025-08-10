СК установил личность причастного к обстрелам Белгородской области командира ВСУ

Следственный комитет (СК) установил личность причастного к обстрелам Белгородской области командира Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

По информации следователей, этим украинским командиром оказался подполковник Виталий Нащубский, в подчинении которого находится второй механизированный батальон 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

С 17 февраля по 4 марта 2023 года Нащубский неоднократно отдавал незаконные приказы своим подчиненным на осуществление минометных обстрелов, подрывов жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и автотранспорта в Шебекинском районе Белгородской области СК России

Против Нащубского возбуждено уголовное дело, следователи принимают меры к установлению его местонахождения.

