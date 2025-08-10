В Белгородской области из-за обстрела ВСУ погибла женщина

В Белгородской области погибла женщина из-за обстрела со стороны ВСУ

В Белгородской области погибла женщина из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вследствие прямого попадания снаряда в надворную постройку женщина скончалась на месте», — сообщил глава Белгородской области.

По словам Гладкова, трагедия произошла в результате атаки ВСУ на село Новая Таволжанка. Гладков выразил соболезнования родственникам погибшей.

9 августа два человека стали жертвами атак ВСУ на Белгородскую область.