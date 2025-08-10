Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:51, 10 августа 2025Мир

В МИД России рассказали об изменениях в диалоге с США

Рябков заявил, что в диалоге с США начали появляться ростки здравого смысла
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В диалоге между Москвой и Вашингтоном начали появляться положительные тенденции, которые в дальнейшем могут способствовать снижению международной напряженности. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает Telegram-канал «Вести».

«В диалоге с США появляются некие ростки того здравого смысла, которого так не хватало в последние месяцы и годы», — сказал дипломат.

Рябков добавил, что сейчас мир столкнулся с острейшим кризисом безопасности в евроатлантическом регионе и множеством конфликтов в различных частях планеты. По его мнению, в такой ситуации необходима не просто «разрядка», а именно политическая воля для снижения накала этих международных отношений.

Ранее бывший посол в Саудовской Аравии и временный поверенный в делах США в Китае и Таиланде Чарльз Фриман заявил, что Соединенные Штаты, а в частности президент США Дональд Трамп, начали внимательнее относиться к аргументам России о причинах конфликта на Украине и условиях его урегулирования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД сообщили еще об одном новейшем оружии России

    Россия нашла способ остудить «горячие головы» в НАТО

    В США заявили о нежелании Кремля возвращать территории в Херсоне и Запорожье

    Стало известно о продвижении российских войск под Красноармейском

    В граничащей с Россией стране привели в боевую готовность системы ПВО

    Умер уехавший из России режиссер Бутусов

    Стало известно о тайной разработке Лондоном плана по Палестине

    В МИД России рассказали об изменениях в диалоге с США

    МИД России заявил о сохранении риска ядерного конфликта

    Депутат Рады предрек попытки Зеленского сорвать мир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости