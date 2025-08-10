В МИД России рассказали об изменениях в диалоге с США

Рябков заявил, что в диалоге с США начали появляться ростки здравого смысла

В диалоге между Москвой и Вашингтоном начали появляться положительные тенденции, которые в дальнейшем могут способствовать снижению международной напряженности. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает Telegram-канал «Вести».

«В диалоге с США появляются некие ростки того здравого смысла, которого так не хватало в последние месяцы и годы», — сказал дипломат.

Рябков добавил, что сейчас мир столкнулся с острейшим кризисом безопасности в евроатлантическом регионе и множеством конфликтов в различных частях планеты. По его мнению, в такой ситуации необходима не просто «разрядка», а именно политическая воля для снижения накала этих международных отношений.

Ранее бывший посол в Саудовской Аравии и временный поверенный в делах США в Китае и Таиланде Чарльз Фриман заявил, что Соединенные Штаты, а в частности президент США Дональд Трамп, начали внимательнее относиться к аргументам России о причинах конфликта на Украине и условиях его урегулирования.