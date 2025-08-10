Мир
10:24, 10 августа 2025
Мир

Бывший посол США допустил смену позиции Трампа по Украине

Экс-посол США Фриман: Трамп стал внимательнее относиться к позиции РФ по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Соединенные Штаты, в частности президент США Дональд Трамп, начали внимательнее относиться к аргументам России о причинах конфликта на Украине и условиях его урегулирования. Об этом заявил бывший посол в Саудовской Аравии и временный поверенный в делах США в Китае и Таиланде Чарльз Фриман, передает ТАСС.

«Складывается впечатление, что американская сторона теперь по крайней мере начала слушать российскую сторону, а также понимать, что для завершения войны должна обсуждать вопросы, поставленные Россией в декабре 2021 года в требовании о переговорах [с Западом]», — отметил Фриман.

По словам экс-посла, недавние переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным помогли американской администрации лучше понять позицию России по миру на Украине. «Кажется, президент Трамп сейчас понимает, что на Украине не может быть прекращения огня, пока для этого не будет выработан путем переговоров надлежащий контекст», — добавил он.

Однако дипломат отметил, что саммит двух лидеров также может усилить «эго Трампа», что не всегда совпадает с целями мирного процесса.

Ранее Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. Кремль подтвердил слова главы Белого дома и уточнил, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.

